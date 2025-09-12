AO VIVO: Bolsonaro é condenado a 27 anos e 3 meses de prisão

AO VIVO: Bolsonaro é condenado a 27 anos e 3 meses de prisãoApós julgamento, ex-presidente e mais 7 réus foram condenados pela 1° turma do STF
Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta sexta-feira, 5, repercute a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e dos outros sete réus no julgamento da trama golpista pelo Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão pelos crimes de organização criminosa, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, dano qualificado, deterioração de patrimônio e golpe de Estado.
A pena foi definida na noite desta quinta-feira, 11, e foi dosada em relação a idade de Bolsonaro, de 70 anos. É a rimeira vez na história do Brasil que um ex-presidente é punido por tentativa de golpe de Estado.
O O POVO News traz todas as informações e análises de especialistas sobre a situação.
