STF decreta inelegibilidade a réus e envia militares para julgamento de perda de patente

Acusado de cinco crimes, Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão em regime fechado / Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

Os condenados que integraram o núcleo crucial da trama golpista terão outras sanções além das penas de prisão e das multas. Na decisão desta quinta-feira, 11, a 1ª turma do Supremo Tribunal Federal (STF) determinou, por unanimidade, a inelegibilidade pelo período de oito anos de todos os oito golpistas. Com base na lei da Ficha Limpa, o prazo começa a contar a partir da sessão desta quinta, mas ainda cabe recurso contra a decisão. O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) já está inelegível até 2030 por ter sido condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A eventual perda de patente não poderá ser aplicada no caso do ex-ajudante de ordens do governo Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid. Réu e delator na trama golpista, ele foi condenado a dois em regime aberto e recebeu a garantia de liberdade. Além disso, o colegiado determinou que Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, e Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), sejam demitidos dos cargos de delegado da Polícia Federal. Eles estão afastados da corporação, mas são concursados e devem perder o cargo em decorrência de condenação pela Corte. A maioria dos julgados foi condenada a mais de 20 anos de prisão em regime fechado. Apesar da definição do tempo de condenação, Bolsonaro e os demais golpistas não vão ser presos imediatamente. Eles ainda podem recorrer da decisão e tentar reverter as condenações. Somente se os eventuais recursos forem rejeitados, as prisões poderão ser efetivadas.

Sete deles foram condenados por cinco crimes. Apenas Ramagem foi condenado por três, que são: organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Ele é deputado federal e teve parte das acusações suspensas. A medida vale para os crimes de dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração de patrimônio tombado, ambos relacionados aos atos golpistas de 8 de janeiro. Com Agência Brasil