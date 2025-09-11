STF faz maioria para rejeitar todas as preliminares das defesas

Ministra Cármen Lúcia, do STF, no julgamento de Bolsonaro / Crédito: Foto por EVARISTO SA / AFP

A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou nesta quinta-feira, 11, todas questões preliminares levantadas pelas defesas da ação sobre o suposto golpe de Estado: sobre a incompetência da Corte máxima para julgar o caso; de suposta parcialidade do ministro Alexandre de Moraes; de suposta incompetência da Primeira Turma para analisar o caso; de cerceamento de defesa; de nulidade da delação premiada do ex-ajudante de ordens de Mauro Cid. Com o voto da ministra, se forma maioria para rejeitar todas as preliminares alegadas pelas defesas - restando vencido, neste ponto, o ministro Luiz Fux, que chegou a defender a "nulidade absoluta" do processo em razão de uma suposta incompetência do STF para julgar o caso.

STF forma maioria para condenar Bolsonaro por trama golpista Com relação às preliminares relacionadas à suspeição e impedimentos de Moraes para analisar o caso, a ministra destacou que o tema já foi decidido no Plenário e, portanto, deveria ser rejeitada "rigorosamente" a alegação de uma suposta parcialidade. "O que se vota no plenário, pelo princípio da colegialidade, a gente aplica", destacou. Ao afastar a alegação de incompetência do STF sobre o caso, a ministra argumentou que, desde o julgamento do Mensalão, mantém o mesmo posicionamento sobre o foro por prerrogativa de função - "pelas pessoas que foram indicadas, se fazendo acompanhar de outras que têm foro, sempre entendi que a competência é do Supremo", destacou. "Não há nada de novo em votar como sempre votei", completou. Já com relação ao julgamento pela Primeira Turma, a ministra lembrou que o tema já foi objeto de indagação e já estava "vencido" pelos precedentes. A ministra frisou que houve mudanças do regimento, sendo que em todas elas se apontou as razões para tanto - em uma alfinetada a Fux. Segundo Cármen, seria gravíssimo que, depois de alguns serem julgados após a mudança sobre as turmas, se voltar atrás nesse ponto.