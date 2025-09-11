AGU fecha indenização de R$ 2 mi para família de cadete torturado e morto em Agulhas Negras

A Advocacia-Geral da União fechou acordo que coloca fim a um processo que tramitava há 35 anos na justiça e assegura reparação a familiares do cadete Márcio Lapoente da Silveira, que morreu durante curso de formação na Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), em Resende (RJ), no ano de 1990. O acordo será homologado nesta sexta-feira, 12, no Superior Tribunal de Justiça. O acordo celebrado envolve R$ 2 milhões a serem pagos à mãe, Cármen, de 82 anos, e ao irmão do cadete, a título de danos morais e materiais. A solução foi encontrada no âmbito de um processo ajuizado em 1993 pelos pais da vítima e em tramitação no STJ.

O cadete morreu aos 18 anos após ser submetido a exercícios extenuantes e a maus tratos físicos. Colegas do militar relataram que Lapoente foi agredido por um capitão responsável pelo treinamento após pedir para ser liberado do exercício por estar se sentindo mal. Após desmaiar, Márcio Lapoente teria sido deixado no local até ser socorrido por uma ambulância. Ao chegar no hospital, o jovem militar já estava morto. O caso passou por diversas fases até chegar ao seu desfecho. Em 2008, o Estado brasileiro reconheceu perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos (OEA), a responsabilidade da União pela violação dos direitos à vida e à segurança da pessoa, além da demora na tramitação da ação judicial, comprometendo-se a adotar medidas reparatórias para evitar a ocorrência de casos semelhantes. Posteriormente, no Brasil, a União e o capitão apontado como responsável pela morte do cadete foram condenados ao pagamento de indenizações, mas recorreram e conseguiram reverter as decisões por meio de ações rescisórias. A família buscou, então, o STJ para restabelecer as condenações.

O advogado da União, Luan Alvino Cordeiro, conta que há dois anos, a AGU foi acionada pelo advogado da família de Márcio Lapoente da Silveira na busca de uma solução consensual e o encerramento do caso. As tratativas entre as partes foram retomadas a partir daí, informou a Assessoria Especial de Comunicação Social da AGU. "Fizemos um esforço interinstitucional (...) E a partir daí a gente conseguiu uma composição que atendesse aos interesses da União e que ao mesmo tempo garantisse o direito da família à uma indenização justa pela morte do filho da senhora Carmen, que já está com 82 anos", explica Luan Cordeiro. O advogado da União destacou que o caso foi inclusive debatido na Oficina de Consensualidade durante o Encontro de Gestão da Procuradoria-Geral da União, em virtude de sua complexidade.

Para Luan, a atuação da Advocacia-Geral da União neste caso reflete uma diretriz institucional clara: buscar soluções consensuais que assegurem o cumprimento de compromissos já assumidos pelo Estado brasileiro no plano internacional. "Encerrar o caso significa, também, reafirmar o compromisso do país com a efetividade dos direitos humanos e com a boa-fé nas relações internacionais", enfatiza. O advogado João Tancredo, que acompanha o caso desde o início em nome da família do cadete, disse que a AGU teve uma conduta exemplar durante o processo.