Polônia pede ajuda à Otan e fala em risco de guerra após abater drones russos

A Polônia acionou o artigo 4 da Aliança Militar do Atlântico Norte (Otan) e falou em risco de guerra com a Rússia após diversos drones russos sobrevoarem o território polonês na manhã desta quarta-feira, 10 (madrugada no Brasil). Caças da Otan e equipamentos de defesa aérea, como os mísseis Patriot, foram utilizados para abater os drones, disseram as autoridades. A Rússia negou as violações. O episódio marca um raro confronto entre Moscou e a aliança, liderada pelos EUA, e aumenta o risco de uma guerra em larga escala na Europa. O artigo 4, ativado pela Polônia, convoca os Estados membros da aliança a discutem se houve violação à integridade territorial, a independência política ou a segurança de qualquer país da aliança.

A última vez que o artigo havia sido convocado foi em fevereiro de 2022, justamente quando a Rússia decidiu invadir a Ucrânia. O primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, afirmou em discurso ao Parlamento polonês que a primeira violação do espaço aéreo polonês foi registrada por volta das 23h30 desta terça-feira (9) e a última, às 6h30 desta quarta. Ao todo, a Polônia registrou 19 violações do espaço aéreo. "Isso dá uma ideia da escalada", afirmou. "Durou a noite inteira." Tusk acrescentou que o episódio cruza um limite que até então não havia sido violado na guerra. "Não tenho motivos para afirmar que estamos à beira da guerra, mas uma linha foi cruzada e é incomparavelmente mais perigoso que antes", disse. "Esta situação nos aproxima mais do que nunca de um conflito aberto desde a Segunda Guerra Mundial." O Comando Operacional Militar da Polônia afirmou em um comunicado que a ação russa equivale a uma violação sem precedentes do espaço aéreo polonês e representa "uma ameaça real" aos cidadãos.

A Rússia negou as alegações de violação. O encarregado de negócios russos na Polônia, Andrei Ordash, disse que as acusações são infundadas. "Não foi apresentada nenhuma evidência de que esses drones sejam de origem russa", disse. Questionado sobre o episódio, o Ministério da Defesa da Rússia declarou que "nenhum alvo em território polonês foi planejado". Segundo o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, a defesa contra os drones foi feita com o uso de caças F-16 poloneses, F-35 holandeses e aeronaves de vigilância AWACS italianas estavam envolvidos na resposta à violação do espaço aéreo polonês, assim como um avião-tanque de reabastecimento ar-ar da Otan e um sistema de defesa aérea alemão Patriot. Rutte acrescentou que os aliados da Otan "expressaram solidariedade à Polônia" nesta quarta e fazem uma avaliação da situação. "[O incidente] só reforça a importância da Otan", disse. "Os aliados estão determinados a defender cada centímetro do território aliado."

A violação do espaço aéreo polonês é sensível por arriscar a ativação do Artigo 5 do tratado da Otan, que considera um ataque a um aliado como ataque a todos os membros - o que incluiria os EUA. O país ameaçado deve solicitar a invocação da cláusula de defesa comum, e os outros 31 aliados devem concordar unanimemente em fazê-lo. O presidente ucraniano Volodmir Zelenski declarou nas redes sociais que a violação do espaço aéreo polonês foi "um precedente extremamente perigoso para a Europa" e repetiu os apelos para que os aliados da Ucrânia aumentassem as sanções contra Moscou. "Moscou sempre testa os limites do que é possível e, se não encontrar uma reação forte, permanece em um novo nível de escalada", afirmou. Kaja Kallas, representante de relações exteriores da União Europeia, disse que esta foi "a violação mais grave do espaço aéreo europeu pela Rússia desde o início da guerra, e há indícios de que foi intencional, não acidental".

Mais cedo, a Polônia informou ter fechado temporariamente pelo menos dois aeroportos, incluindo o Aeroporto Chopin, em Varsóvia, e o Aeroporto Rzeszow-Jasionka, no sudeste. O espaço aéreo sobre o Aeroporto Chopin foi reaberto depois dos drones serem abatidos, embora as autoridades tenham informado que atrasos e interrupções são esperados ao longo do dia. O exército polonês também alertou cidadãos para ficarem em casa, em especial nas regiões de Podlaskie, Mazowieckie e Lublin. Precedentes Em novembro de 2022, um míssil que a Otan considerou ser um míssil de defesa aérea ucraniano errante, lançado em resposta a ataques russos, caiu em território polonês e matou duas pessoas. Inicialmente, suspeitou-se que o míssil era de origem russa.