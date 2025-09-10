Homem tenta invadir Planalto e leva dois tiros de borracha

Palácio do Planalto / Crédito: Antônio Cruz/ Agência Brasil

Leonildo dos Santos Fulgieri, de 54 anos, tentou invadir o Palácio do Planalto na madrugada desta quarta-feira, 10, e foi atingido por dois tiros de borracha, em Brasília. Tentativa de invasão ocorre em meio ao julgamento da ação penal 2668. O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e mais sete réus pela trama golpista que segue nesta quarta-feira, 10, com o voto do ministro Luiz Fux.