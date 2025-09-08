Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

EUA concedem visto diplomático ao ministro Fernando Haddad

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

Os Estados Unidos concederam o visto diplomático ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que pediu a renovação em agosto, já em meio às tensões provocadas pelo tarifaço. Além de ter um visto normal, de cidadão brasileiro, o ministro fez a requisição de um visto diplomático aos EUA para participar de agendas que ocorrerão naquele país nos próximos meses.

"Meu visto diplomático precisa ser renovado. E eu preciso dele porque estarei representando o governo brasileiro. Eu fiz o pedido dele para uma reunião de trabalho internacional. Estou tranquilo (em obtê-lo)", disse Haddad em entrevista ao programa Canal Livre, da Band, exibido em 29 de agosto.

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, também pleiteia, via Itamaraty, a renovação de seu visto para entrar em território americano. O governo americano cancelou os vistos da esposa e da filha de dez anos do ministro, como parte das sanções a autoridades brasileiras. Padilha não teve o visto cancelado, porque a autorização para ele entrar nos EUA já estava vencida desde 2024.

Agendas previstas

De 21 a 28 de setembro, está prevista a participação de Haddad na Climate Week, a Semana do Clima, em Nova York. O evento anual tem por objetivo promover ações em favor da sustentabilidade climática global.

No dia 23 de setembro, está marcada a sessão de abertura da 80ª Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU), na qual o presidente da República brasileiro faz o discurso de abertura. No ano passado, Haddad acompanhou Lula na ONU por ocasião da 79ª Assembleia Geral. O titular da Fazenda aproveitou a oportunidade para conduzir outras reuniões em Nova York, entre elas uma com a agência de classificação de risco Moody's.

Já em outubro deste ano, há previsão de ida de Haddad a Washington D.C., para a 4ª Reunião de Ministros de Finanças e presidentes de Bancos Centrais do G20, entre os dias 15 e 16, e para a reunião anual do Fundo Monetário Nacional (FMI) e Banco Mundial, de 17 a 19 de outubro. Nessas agendas na capital americana, também está prevista a participação do presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo.

