Texto de anistia será contra sanção penal, eleitoral, cível e administrativa, afirma Flávio

A fala de Flávio foi marcada por recados a Motta e Alcolumbre, a começar pelo argumento de que não haveria uma "anistia criminal sem a eleitoral". "Não deixem que o nosso Legislativo seja mais uma vez pisado e humilhado por Moraes", disse Flávio em uma mensagem à cúpula do Congresso.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) se dirigiu neste domingo, 7, diretamente aos presidentes da Câmara e do Senado - Hugo Motta (Republicanos-PB) e Davi Alcolumbre (União-AP) - e afirmou que "não existe meia anistia" e que a oposição "não vai admitir" uma anistia que não atenda o ex-presidente Jair Bolsonaro. "Anistia não é sobre pessoas, é sobre fatos. Não dá para anistiar a Débora do Batom sem anistiar Bolsonaro", alegou, durante ato em Copacabana nesta manhã.

"Não cedam à pressão covarde de Moraes, porque vocês tem que entrar para a história como aqueles que pacificaram o País, que ouviram a voz das ruas e como aqueles que respeitam a Constituição e não são capachos de ministro nenhum do Supremo Tribunal Federal", completou.

O filho 01 de Bolsonaro ainda citou o tema que a oposição pretende apresentar ao Congresso, para "anistia todos os perseguidos, para que não sofram nenhuma sanção penal, civil, administrativa e eleitoral desde o início do inquérito das fake news.

O senador ainda fez ataques a Moraes, dizendo que o ministro tem "traços de psicopatia". " Pessoa que não liga para a própria família não pode ser normal", afirmou. Também sustentou que ministros do Supremo Tribunal Federal vão "largar a mão" de Moraes. "O STF vai dar a cabeça de Moraes na bandeja para o povo, porque foi longe demais", disse.

