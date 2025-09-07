Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ranfolfe afirma que bandeira dos EUA em ato bolsonarista mostra que fundo do poço tem subsolo

Ranfolfe afirma que bandeira dos EUA em ato bolsonarista mostra que fundo do poço tem subsolo

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (PT-AP), usou suas redes sociais para criticar os atos bolsonaristas deste domingo, 7. Randolfe afirmou que a imagem de uma bandeira dos Estados Unidos estendida na Avenida Paulista mostra que o "fundo do poço tem subsolo".

"A imagem que mostra que o fundo do poço tem subsolo. 07/09/2025 - Que a história nunca esqueça deste dia", escreveu o senador em um "story" no Instagram, ao postar uma foto da bandeira americana na manifestação bolsonarista em São Paulo. Na postagem seguinte, Randolfe publicou a bandeira do Brasil no desfile de 7 de setembro na Esplanada, em Brasília, ao qual o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) compareceu. "A diferença. A grande diferença", disse Randolfe na legenda.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar