Com Hugo Motta na tribuna, plateia na Esplanada entoa 'sem anistia' na Esplanada

A plateia nas arquibancadas do desfile da Independência em Brasília entoou o grito de "sem anistia" minutos após a chegada do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), na tribuna de honra montada na Esplanada.

Com o desenrolar do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Motta sofre pressão de bolsonaristas para pautar a urgência da anistia aos condenados pelos atos de 8 de Janeiro. O chefe da Câmara já declarou que o número de líderes favoráveis à deliberação do tema aumentou nos últimos dias.