Claudio Castro, governador do Rio, participa de ato bolsonarista em Copacabana

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, afirmou neste domingo, 7, que a anistia é o "segundo passo", sendo o "primeiro passo" o ex-presidente Jair Bolsonaro ser inocentado em julgamento no Supremo Tribunal Federal. A declaração ocorreu durante a participação em ato bolsonarista em Copacabana.

O chefe do Executivo fluminense alega que Bolsonaro "não cometeu nenhum crime e não pode ser condenado", se tratando de um "inocente preso" - sem lembrar das acusações contra o ex-presidente pelo plano de golpe de Estado gestado em seu governo em 2022.

