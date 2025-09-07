Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ato dos Excluídos começa no centro de SP com pedidos de prisão para Bolsonaro

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

A poucos quilômetros da Avenida Paulista, programada para receber uma manifestação bolsonarista na tarde deste 7 de setembro, em São Paulo, representantes de centrais sindicais, de partidos políticos e membros de grupos aliados à esquerda se reúnem na Praça da República (centro) na manhã deste domingo, 7, para o tradicional ato Grito dos Excluídos.

Organizado pelo Brasil Popular e Povo sem Medo, a tradicional manifestação, organizada para defender os direitos de grupos marginalizados, chega a sua 31° edição.

Este ano, o lema escolhido para o ato é "Cuidar da Casa Comum e da Democracia é luta de Todo Dia", motivado pelas medidas do presidente dos EUA, Donald Trump, de taxar as importações brasileiras e alegar perseguição ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Alguns dos manifestantes que chegam à Praça da República vestem camisa da seleção brasileira e empunham bandeiras do Brasil.

A defesa de outras pautas surge também na praça a partir do conteúdo de bandeiras e faixas estendidas, como o fim da escala trabalhista de 6 x 1 (seis dias de trabalho para um de descanso); a "taxação dos super-ricos"; a não anistia aos condenados aos ataques em Brasília, no 8 de janeiro de 2023; e também pela prisão de Bolsonaro, que está sendo julgado pela primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF).

O ato também é uma oportunidade para vendas. Entre os artigos, há bandeiras do PT, do rosto Presidente Lula e também da Palestina.

Entre bonés, há os tradicionais do Movimento dos Trabalhadores e o azul usado pelo equipe do Presidente Lula, com a frase "O Brasil é dos brasileiros". Mas destaca-se também os que projetam as eleições do ano que vem, com os dizeres "Lula 2026".

A expectativa é de que o Ato dos Excluídos seja organizado em cerca de 40 cidades pelo País, em pelo menos 23 Estados.

