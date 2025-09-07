'Aprovaremos anistia e não vai demorar', diz Flávio Bolsonaro

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou neste domingo, 7, que o que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, "está fazendo" com seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, é uma "segunda facada, em sua alma" - em referência ao atentado que o ex-chefe do Executivo sofreu na campanha de 2018.

"Aquilo não é julgamento, é uma farsa, um teatro, todo mundo já sabe o resultado", afirmou o senador em ato bolsonarista em Copacabana, na véspera da semana decisiva do julgamento que pode levar à condenação do ex-presidente. Flávio afirmou que o pai "vai encarar de frente a covardia": "Não vai fugir pulando muro, nem em porta-mala", em referência à prisão domiciliar do pai.