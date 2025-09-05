Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

PT Ceará realiza encontro no sábado, 6, para discutir estratégias para 2026

Encontro estadual dará posse a dirigentes partidários eleitos em julho, além de promover discussões sobre diretrizes partidárias
Marcelo Bloc
O diretório estadual do Partido dos Trabalhadores (PT) no Ceará vai debater, neste sábado, 6, a possibilidade de lançar candidatura própria ao Senado nas eleições de 2026. O tema será uma das pautas do 17º Encontro Estadual do PT Ceará, marcado para as 8h30min, no Hotel Oásis Atlântico, em Fortaleza.

Membro da Executiva nacional petista, o vereador de Fortaleza Aglaylson destacou que o encontro servirá para avaliar a atuação da sigla no Estado e traçar estratégias para o próximo ano, sobretudo em torno da reeleição do governador Elmano de Freitas (PT).

"Nós vamos também colocar a possibilidade do PT reivindicar uma vaga ao Senado, discutindo com os aliados. Está na nossa tese que o PT deve buscar estar na chapa majoritária. Além disso, vamos discutir a importância de ampliarmos a bancada na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal, para fortalecer o nosso projeto local e nacional", disse Aglaylson ao O POVO.

Sem discutir nomes

O deputado federal José Guimarães (PT) já se coloca abertamente como pré-candidato ao Senado e reivindica há meses um espaço na chapa governista.

Aglaylson, no entanto, afirma que o momento é de avaliar se o partido terá ou não candidatura própria, sem entrar na discussão sobre nomes específicos.

"Nome a gente não está discutindo. O deputado Guimarães é uma grande liderança, líder do nosso governo na Câmara Federal, mas, nesse momento, precisamos discutir com os aliados a escolha de um nome que unifique a base do governador Elmano e fortaleça nosso projeto. É importante que o PT, é legítimo inclusive que o PT reivindique estar na chapa do Senado, mas nomes a gente vai discutir posteriormente", explicou.

Encontro estadual

Cerca de 500 delegados e delegadas de todo o Estado são esperados para o encontro, que acontece após a etapa nacional, realizada semanas atrás. O tema do evento será "Taxação BBB: um pacto histórico pelo povo brasileiro". A sigla utiliza o termo "Taxação BBB" para se referir à proposta de tributar Bilionários, Bancos e Bets (apostas), com o objetivo de ampliar investimentos sociais no país.

Com informações da repórter Rogeslane Nunes

