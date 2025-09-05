PT Ceará realiza encontro no sábado, 6, para discutir estratégias para 2026

Aglaylson é vereador de Fortaleza pelo Partido dos Trabalhadores / Crédito: Samuel Setubal

O diretório estadual do Partido dos Trabalhadores (PT) no Ceará vai debater, neste sábado, 6, a possibilidade de lançar candidatura própria ao Senado nas eleições de 2026. O tema será uma das pautas do 17º Encontro Estadual do PT Ceará, marcado para as 8h30min, no Hotel Oásis Atlântico, em Fortaleza. Membro da Executiva nacional petista, o vereador de Fortaleza Aglaylson destacou que o encontro servirá para avaliar a atuação da sigla no Estado e traçar estratégias para o próximo ano, sobretudo em torno da reeleição do governador Elmano de Freitas (PT).