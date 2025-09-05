Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

AO VIVO: Moraes é acionado para apurar se Tarcísio tenta obstruir Justiça com anistia a Bolsonaro

AO VIVO: Moraes é acionado para apurar se Tarcísio tenta obstruir Justiça com anistia a Bolsonaro

O deputado federal Rui Falcão (PT) denuncia encontros de Tarcísio de Freitas (Republicanos) com líderes para discutir a anistia aos condenados pelo 8/1, como o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos), em meio ao julgamento de Bolsonaro
Autor Rogeslane Nunes
Autor
Rogeslane Nunes Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta sexta-feira, 5, repercute a representação protocolada pelo deputado federal Rui Falcão (PT) no Supremo Tribunal Federal (STF) contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), pedindo que seja investigada por suposta obstrução da Justiça em meio às articulações sobre a votação da anistia para os condenados pelo 8/1.

A ação foi realizada na terça-feira, 3. No documento, endereçado ao ministro Alexandre de Moraes, o petista afirma que Tarcísio está obstruindo a justiça por se encontrar, por exemplo, com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), para discutir o projeto de lei que anistia os condenados pela depredação das sedes dos Três Poderes, em 2023, segundo a CNN.

Leia mais

Rui Falcão ressalta que os encontros ocorrem em meio ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outras sete pessoas, que são réus no STF por suposta participação em trama golpista que tinha como objetivo reverter o resultado das eleições de 2022, marcadas pela vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Assista ao vivo

 

Acompanhe

O programa O POVO News ocorre de segunda à sexta-feira, em duas edições. A programação aborda as principais notícias do dia, comentadas e analisadas por especialistas.

Quando: Segunda a sexta-feira, às 8 horas e às 18 horas
Onde: Youtube, Linkedin, Facebook e TikTok do O POVO

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

jair bolsonaro stf alexandre de moraes câmara dos deputados

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar