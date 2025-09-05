AO VIVO: Moraes é acionado para apurar se Tarcísio tenta obstruir Justiça com anistia a Bolsonaro

O deputado federal Rui Falcão (PT) denuncia encontros de Tarcísio de Freitas (Republicanos) com líderes para discutir a anistia aos condenados pelo 8/1, como o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos), em meio ao julgamento de Bolsonaro

Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta sexta-feira, 5, repercute a representação protocolada pelo deputado federal Rui Falcão (PT) no Supremo Tribunal Federal (STF) contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), pedindo que seja investigada por suposta obstrução da Justiça em meio às articulações sobre a votação da anistia para os condenados pelo 8/1.

A ação foi realizada na terça-feira, 3. No documento, endereçado ao ministro Alexandre de Moraes, o petista afirma que Tarcísio está obstruindo a justiça por se encontrar, por exemplo, com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), para discutir o projeto de lei que anistia os condenados pela depredação das sedes dos Três Poderes, em 2023, segundo a CNN.