Lula quer alterar regras para compras com vale-refeição e alimentação

Redes varejistas apontam altas taxas cobradas pelas operadoras de vale-refeição e alimentação. / Crédito: FERNANDA BARROS

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu na segunda-feira, 1º, no Palácio do Planalto, com ministros para avaliar mudanças nas regras de uso do vale-refeição e do vale-alimentação. Participaram do encontro os ministros Fernando Haddad (Fazenda), Rui Costa (Casa Civil) e Luiz Marinho (Trabalho).

Teto de taxas, portabilidade e prazos menores

Entre as medidas em estudo está a criação de um limite para as taxas cobradas pelas operadoras de cartões de alimentação e refeição, que atualmente superam 5% em alguns casos. A proposta é reduzir esse percentual para cerca de 3,5%, de forma a estimular mais estabelecimentos a aceitarem o benefício.

Histórico e contexto das mudanças

A regulamentação do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) está sendo discutida pelo governo federal há mais de dois anos, mas voltou a ser debatida com mais intensidade no início deste ano, em meio a esforços para conter o aumento do preço dos alimentos. Em 2022, o Congresso aprovou uma lei garantindo que trabalhadores pudessem solicitar a portabilidade do benefício, mas a regulamentação havia ficado travada em negociações entre governo e empresas fornecedoras.

O Executivo também busca eliminar práticas que encarecem o benefício. Antes, empresas contratantes de vales-alimentação conseguiam descontos ao adquirir os tíquetes, mas as operadoras repassavam esses valores aos estabelecimentos através de taxas mais altas, elevando o custo final para os consumidores.