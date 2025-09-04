AO VIVO: Em meio a julgamento de Bolsonaro, Tagliaferro denuncia Moraes; pressão por anistia

Em meio a julgamento de Bolsonaro, Tagliaferro denuncia Moraes / Crédito: Reprodução/O POVO News

Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta quinta-feira, 4, repercute a denúncia de Eduardo Tagliaferro, ex-assessor de Alexandre de Moraes, contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). O ex-colaborador apresentou registros de supostas irregularidades cometidas no gabinete de Moraes em audiência no Senado na última terça-feira, 2, para a Comissão de Segurança Pública. Eduardo é ex-chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Sua participação na sessão ocorreu via videoconferência após ser convocado pelo senador Flávio Bolsonaro, presidente da comissão e filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A denúncia ocorre em meio ao julgamento de Bolsonaro e outros sete réus do "núcleo 1" da trama golpista, conduzido pela 1ª Turma do STF, iniciado na terça-feira, 2. As oitivas do ex-presidente e seus aliados ocorrem em sessões extraordinárias que devem se estender até a próxima semana, previstas para encerrar no próximo dia 12. Assista ao vivo A edição traz, ainda, a pressão pela pauta da anistia no Congresso Nacional em meio ao curso do julgamento do ex-presidente. Nessa quarta-feira, 3, Valdemar Costa Neto, que é presidente nacional do PL, projetou que o texto de anistia que deve beneficiar o ex-presidente Bolsonaro "em segundo momento".