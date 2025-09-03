Julgamento de Bolsonaro no STF segue nesta quarta; relembre 1º dia

￼MINISTRO Alexandre de Moraes e procurador geral da República, Paulo Gonet / Crédito: Gustavo Moreno/STF

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) segue nesta quarta-feira, 3, o julgamento da ação penal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus integrantes do chamado núcleo crucial de uma tentativa de golpe de Estado. A expectativa para o dia é que sejam sustentadas as defesas de Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI); de Bolsonaro; de Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da defesa; e de Braga Netto, ex-ministro da Casa Civil.

Os ministros marcaram a análise do caso até o dia 12 de setembro. Até a data, os cinco ministros vão se posicionar quanto à condenação ou absolvição dos réus. Diante de uma condenação, será analisado ainda o somatório das penas. Assista AO VIVO Relembre o 1º dia Nesta terça-feira, 2, a Primeira Turna iniciou o julgamento. Presidente do colegiado, o ministro Cristiano Zanin abriu os trabalhou e passou a palavra ao relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes. Moraes, antes da apresentação do relatório, defendeu a democracia e reforçou a autonomia do STF. "O Brasil chega em 2025 com uma democracia forte, as instituições independentes, economia em crescimento e a sociedade civil atuante".

Alexandre de Moraes no julgamentos da ação penal 2668, sobre o plano de golpe, na 1ª turma do STF Crédito: Luiz Silveira/STF Na ocasião, o relator também declarou que existiria uma organização criminosa “covarde e traiçoeira” atuando fora do País contra a Justiça brasileira. Embora não tenha citado nomes ou casos específicos, ele faz referência a sanções dos Estados Unidos sobre o Brasil. Quer receber as últimas notícias de Política pelo WhatsApp? Entre no canal Política do O POVO “Existindo provas, acima de qualquer dúvida razoável, as ações penais serão julgadas procedentes e os réus condenados. Havendo prova da inocência ou mesmo qualquer dúvida razoável sobre a culpabilidade dos réus, os réus serão absolvidos. Assim se faz a Justiça. Esse é o papel do Supremo Tribunal Federal.”

O ministro também disse que "a soberania nacional não pode, não deve e jamais será vilipendiada, negociada ou extorquida". Moraes lamentou a tentativa de golpe de Estado e ressaltou imparcialidade da Justiça, destacando que seria seguido o mesmo rito das outras ações penais abertas em relação ao 8 de janeiro de 2023. Gonet pediu condenação dos réus Responsável pela acusação, o procurador-geral Paulo Gonet ressaltou a existência de provas contra os réus e pediu a condenação do grupo. Ele também sustentou que Bolsonaro não seria apenas o maior beneficiado pela trama golpista em caso de sucesso, mas o líder da organização criminosa que tentou a ruptura institucional. Ele ponderou que a acusação não se baseia em "suposições frágeis", mas em documentos produzidos. "Não é preciso um esforço intelectual extraordinário para reconhecer que, quando o presidente da República e depois o ministro da Defesa convocam a cúpula militar para apresentar documento de formalização de golpe de Estado, o processo criminoso já está em curso".

Segunda sessão: defesa dos réus A primeira sessão foi encerrada pouco depois das 12 horas. A segunda foi iniciada cerca de duas horas depois. Após o intervalo para almoço, os ministros começaram a ouvir as sustentações dos advogados dos réus. A primeira a falar foi a defesa de Mauro Cid, que, além de réu, também estava na condição de delator. O advogado defendeu a manutenção do acordo de delação premiada e negou que o militar tenha sido coagido a delatar. O advogado Cezar Bitencourt, parte da defesa do tenente-coronel Mauro Cid, chegou a chamar Luiz Fux de amoroso e atraente.