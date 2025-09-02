Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Defesa de Garnier elogia Zanin pela soltura Lula para argumentar que teses podem mudar desfecho

Defesa de Garnier elogia Zanin pela soltura Lula para argumentar que teses podem mudar desfecho

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O advogado Demóstenes Torres, da defesa de almirante Almir Garnier, elogiou o presidente da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, ministro Cristiano Zanin, e disse que o tem como "ídolo".

Demóstenes, que já foi senador de 2003 a 2012 e foi cassado por quebra de decoro parlamentar por suposta ligação com o bicheiro Carlinhos Cachoeira, citou uma publicação sua com elogios a Zanin.

Disse que o ministro, enquanto advogado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Lava Jato, conseguiu o "maior sucesso na República" e "elaborou teses, insistiu, debateu e ao fim obteve êxito". Segundo ele, Zanin "acreditou ininterruptamente no personagem e na causa".

"Quero repetir isso porque eu escrevi quando ainda era advogado. Quando o Supremo acolhe uma boa tese, os ministros não estão agindo de ofício, estão sendo provocados. E vossa excelência soube buscar esse apogeu na advocacia. Isso talvez tenha facilitado, ou melhor, o indicado para ocupar esse altíssimo posto no Supremo Tribunal Federal", declarou.

"O novo advogado que sou tem como ídolo uma pessoa com a sua índole, o seu caráter e o seu trabalho", disse.

Demóstenes fez reverências a todos os ministros da Primeira Turma do STF. Ao ministro Alexandre de Moraes, relator do processo, disse que ele foi o primeiro lugar em concurso e que, à época, o admirava junto com outros colegas do Ministério Público. Afirmou, ainda, que Moraes "tinha um destino iluminado". Também saudou os ministros Luiz Fux, Flávio Dino e Cármen Lúcia.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar