Bolsonaro e outros sete réus começam a ser julgados no STF

Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é réu no STF por tentativa de golpe e será julgado a partir de 2 de setembro. / Crédito: EVARISTO SA / AFP

O julgamento histórico que definirá o futuro de Jair Bolsonaro (PL) e mais sete réus terá início nesta terça-feira, 2. Pela primeira vez, um ex-presidente e militares de alta patente respondem criminalmente por uma tentativa de ruptura democrática no Brasil. A Primeira Turma começa o julgamento às 9h. Além do ex-presidente, sete acusados integram o chamado núcleo crucial: o deputado federal Alexandre Ramagem, o delator, tenente-coronel e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro Mauro Cid, o ex-comandante da Marinha Almir Garnier, o ex-ministro da Justiça Anderson Torres, o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional Augusto Heleno, o general do exército Paulo Sérgio Nogueira e o general Walter Braga Netto.

Os acusados respondem pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado. Ramagem é deputado federal e responde a três dos cinco crimes, que teriam ocorrido antes da sua diplomação. Os réus não são obrigados a comparecer ao julgamento e a expectativa é de que a maioria acompanhe o processo de forma remota. Um dos advogados da defesa de Bolsonaro confirmou a ausência do ex-presidente no STF. Assista AO VIVO

PGR pede condenação A Procuradoria Geral de República (PGR) pede a condenação do ex-presidente e dos réus, em penas que podem ultrapassar 40 anos de prisão. A PGR aponta para os primeiros indícios de um plano golpista em 2021, com uma campanha de desinformação de Bolsonaro, destinada a disseminar suspeitas de fraude nas eleições presidenciais de 2022 para "manter o ambiente propício à intervenção militar".

Segundo as investigações, durante uma reunião ministerial anterior às eleições, Bolsonaro insinuou que a oposição havia 'preparado tudo' para que seu adversário, Lula, vencesse no primeiro turno mediante fraude. Posteriormente, o então presidente reiterou os ataques ao sistema eletrônico de votação durante um encontro com embaixadores. Na interpretação da PGR, "preparava-se a comunidade internacional para o desrespeito à vontade popular apurada nas eleições de outubro". Por estes atos, Bolsonaro foi declarado inelegível até 2030 pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Segundo declarações de seu ex-ajudante-de-ordens, Mauro Cid, em delação premiada, Bolsonaro recebeu e fez ajustes em uma minuta de decreto que previa a decretação de estado de sítio, a prisão de autoridades e a criação de um conselho eleitoral para convocar novas eleições.

8 de janeiro O procurador-geral Paulo Gonet levou em conta ainda os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro de 2023, quando apoiadores do ex-presidente invadiram e vandalizaram as sedes dos Três Poderes em protesto que pedia intervenção militar para retirar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) do poder. Para Gonet, além de ter disseminado informações falsas sobre a legitimidade das urnas eletrônicas, Bolsonaro teria incentivado os protestos e a concentração de bolsonaristas no QG do Exército após o resultado das eleições de 2022. Outro ponto relevante para a denúncia da PGR é o plano denominado Punhal Verde e Amarelo, que planejava os assassinatos de Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSDB) e do ministro Alexandre de Moraes. O documento apresentado pela Procuradoria cita que o plano teria sido impresso no Palácio do Planalto e destaca a "ciência e anuência" de Bolsonaro.