PGR vai contra pedido de prisão de coronel do 8/1 acusado de usar mulher para driblar Moraes

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, manifestou-se contra o pedido de prisão do coronel Jorge Naime, da reserva da Polícia Militar do Distrito Federal, por suposto descumprimento de ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Naime é um dos ex-integrantes da cúpula da polícia distrital que são réus pelo 8 de Janeiro e aguardam julgamento. Ele é monitorado por tornozeleira eletrônica e está proibido de usar as redes sociais, entre outras medidas.

A Federação Nacional de Entidades de Praças Militares Estaduais (Fenepe) pediu a prisão de Jorge Naime após afirmar que o coronel usava a mulher, Mariana Naime, para se manter ativo nas redes sociais. Em duas entrevistas a canais do YouTube que são porta-vozes da direita e da extrema direita, Mariana recorreu a um "assessor" que estava fora do enquadramento da câmera para lembrar ocorridos no campo de batalha da Praça dos Três Poderes. Ela fez as participações de casa, por videoconferência. Para Gonet, não foi possível constatar, "com grau suficiente de certeza", a identidade da pessoa a qual a mulher do coronel recorreu. O parecer é de sexta-feira, 29. Procurada pela reportagem para informar o nome e as funções do assessor, Mariana Naime não respondeu.