Julgamento de Bolsonaro no STF será transmitido ao vivo no canal O POVO

A primeira sessão acontece na terça-feira, 2, a partir das 9h; saiba mais sobre a programação

As sessões reservadas para o julgamento foram divididas em núcleos entre os 34 denunciados pela Procuradoria-Geral da República (PGR). O núcleo 1 corresponde ao de Bolsonaro e outros réus, considerados os principais envolvidos no planejamento da tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022, que procurava impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva.

O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus começará na próxima terça-feira, 2. Será apurado e analisado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), conduzida pelo ministro Cristiano Zanin, presidente da turma.

Julgamento de Bolsonaro: confira a programação do canal O POVO

O canal do YouTube do O POVO transmitirá o julgamento do STF ao vivo. Será transmitido todos os dias programados e contará com as análises e expectativas para o processo por convidados, tanto de esquerda como de direita, cientistas políticos e jornalistas.

Confira a programação do canal:

> dia 02/09 (terça-feira): das 9h às 12h, após O POVO NEWS 1° Edição (sessão da manhã) e das 14h às 19h, sendo seguido pelo O POVO NEWS 2° Edição (sessão da tarde/noite);

> dia 03/09 (quarta-feira): das 9h às 12h, após O POVO NEWS 1° Edição;

> dia 09/09 (terça-feira): das 9h às 12h, após O POVO NEWS 1° Edição (sessão da manhã) e das 14h às 19h, sendo seguido pelo O POVO NEWS 2° Edição (sessão da tarde/noite);

>dia 10/09 (quarta-feira): das 9h às 12h, após O POVO NEWS 1° Edição;

> dia 12/09 (sexta-feira): das 14h às 19h, após O POVO NEWS 1° Edição.

Em sessões ordinárias, dos dias 2 e 9, o julgamento será após O POVO NEWS 1ª Edição, que trará expectativas para o julgamento. Após término, o programa volta com análises do ocorrido até as 14h, sessão da tarde do julgamento, que vai até as 19h, horário de início da 2ª edição do O POVO NEWS.

Saiba mais sobre a programação: