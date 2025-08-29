Vítimas da ditadura têm certidões de óbito corrigidas

Certidões de óbito de pessoas mortas e desaparecidas durante a ditadura militar foram retificadas / Crédito: Divulgação/Governo Federal

O Estado brasileiro deu um passo simbólico no reconhecimento das violações cometidas durante a Ditadura Militar (1964-1985). Em cerimônia realizada nesta quinta-feira, 28, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, familiares de 63 vítimas receberam certidões de óbito retificadas, que agora apontam a responsabilidade do Estado por mortes antes registradas como “acidentais” ou “indeterminadas”.

A medida é fruto de resolução do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), publicada em 2024, e deve alcançar até 400 famílias até o fim deste ano. Os novos documentos passam a adotar a expressão “morte violenta, não natural, causada pelo Estado brasileiro”, além de trazer dados completos sobre as vítimas, como estado civil, idade, data e local da morte.

