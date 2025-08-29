Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vítimas da ditadura têm certidões de óbito corrigidas

Nova documentação reconhece mortes como resultado da violência política e adota a expressão "morte violenta, não natural, causada pelo Estado brasileiro"
O Estado brasileiro deu um passo simbólico no reconhecimento das violações cometidas durante a Ditadura Militar (1964-1985). Em cerimônia realizada nesta quinta-feira, 28, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, familiares de 63 vítimas receberam certidões de óbito retificadas, que agora apontam a responsabilidade do Estado por mortes antes registradas como “acidentais” ou “indeterminadas”.

A medida é fruto de resolução do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), publicada em 2024, e deve alcançar até 400 famílias até o fim deste ano. Os novos documentos passam a adotar a expressão “morte violenta, não natural, causada pelo Estado brasileiro”, além de trazer dados completos sobre as vítimas, como estado civil, idade, data e local da morte.

Caso Zuzu Angel

Entre os registros corrigidos está o da estilista Zuzu Angel – nome importante entre os criadores de moda de Hollywood –, morta em abril de 1976, no Rio de Janeiro. Por décadas, sua certidão apontava que a causa havia sido um acidente de carro. Com a retificação, o documento passa a reconhecer que a morte foi consequência da repressão política.

Zuzu tornou-se símbolo da resistência à ditadura ao denunciar, dentro e fora do Brasil, o assassinato de seu filho, o militante Stuart Angel, morto sob tortura em 1971. Sua atuação pública fez dela alvo do regime, culminando na emboscada que resultou em sua morte.

Reparação tardia

A entrega das novas certidões é vista como uma forma de reparação simbólica às famílias e de reafirmação da memória histórica. "Trata-se do reconhecimento da verdade histórica sobre a causa da morte dessas pessoas", disse a secretária-executiva do ministério, Janine Mello.

Além da reconhecida estilista, receberam a retificação:

  • Adriano Fonseca Filho
  • Antônio Carlos Bicalho Lana
  • Antônio Joaquim de Souza Machado
  • Arnaldo Cardoso Rocha
  • Carlos Alberto Soares de Freitas
  • Ciro Flávio Salazar de Oliveira
  • Gildo Macedo Lacerda
  • Eduardo Antônio da Fonseca
  • Pedro Alexandrino Oliveira Filho
  • Raimundo Gonçalves de Figueiredo
  • Walkíria Afonso Costa
  • Hélcio Pereira Fortes
  • Idalísio Soares Aranha Filho
  • Ivan Mota Dias
  • João Batista Franco Drumond
  • José Carlos Novaes da Mata Machado
  • José Júlio de Araújo, Oswaldo Orlando da Costa
  • Paulo Costa Ribeiro Bastos
  • Paulo Roberto Pereira Marques

