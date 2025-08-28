Zema critica Nordeste e repasses federais: 'Ajuda eterna'

Zema reforça críticas contra a política social no Nordeste e distribuição de recursos / Crédito: AURÉLIO ALVES

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), voltou a criticar o Nordeste, durante entrevista ao programa Contexto Metrópoles, na quarta-feira, 27. Zema criticou os repasses federais feitos a estados nordestinos e afirmou que os programas que viabilizam políticas públicas, na verdade, teriam transformado a região em uma zona eternamente dependente da verba do governo federal. “Tem pessoas que precisam de ajuda, tem cidades que precisam, tem estados que precisam e você deve estar viabilizando aquela ajuda para evitar que a pessoa passe fome, para evitar que uma empresa tenha que demitir milhares de funcionários. Precisa ter o tempo de sanar essa situação. E o que existe no Brasil? Uma ajuda eterna e que não acaba nunca. Aí eu sou contra”, afirmou o governador.

E acrescentou: “Aqui no Brasil nós estamos criando cidades e estados para o governo federal ficar arcando eternamente. Porque virou uma moeda de troca. Eu vou continuar mandando dinheiro e você continua votando em mim. E isso é o que está acontecendo”. Neste mês, Zema lançou sua pré-candidatura à Presidência da República durante o Encontro Nacional do partido Novo, na Zona Sul de São Paulo. Durante o evento, Zema criticou o apoiadores do presidente Lula e afirmou que pretende chegar a Brasília para “varrer o PT do mapa”. Reincidência

Essa não é a primeira vez que Zema é protagonista de polêmicas por falas envolvendo o Nordeste. Em 2023, numa entrevista concedida ao Jornal O Estado de S. Paulo, o governador defendeu a união do Consórcio Sul-Sudeste (Cosud) para fazer frente a estados do Nordeste. “Está sendo criado um fundo para o Nordeste, Centro-Oeste e Norte. Agora, e o Sul e o Sudeste não têm pobreza? Aqui todo mundo vive bem, ninguém tem desemprego, não tem comunidade? Tem, sim. Nós também precisamos de ações sociais. Então Sul e Sudeste vão continuar com a arrecadação muito maior do que recebem de volta? Isso não pode ser intensificado, ano a ano, década a década”, disse o governador de Minas Gerais à época.

