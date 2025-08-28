Gilmar diz que interferência dos EUA é 'imprópria' no caso Bolsonaro e cita 'arquivos Epstein'

O ministro do Supremo Tribunal Federa (STF) Gilmar Mendes disse nesta quarta-feira, 27, que a tentativa de interferência dos Estados Unidos no processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é "imprópria". "Seria impróprio que nós, por exemplo, exigíssemos, nas negociações, que fossem reveladas as pessoas que estão no chamado Epstein Files", afirmou a jornalistas no Fórum Empresarial Lide, em Brasília.

O ministro se refere a documentos associados ao financista Jeffrey Epstein, acusado de comandar uma rede internacional de exploração sexual de menores. Em julho, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos decidiu não divulgar mais nenhum arquivo relacionado à investigação do escândalo sexual no qual Epstein estava envolvido. Há uma teoria relacionada ao caso sobre uma suposta "lista de Epstein" em que o financista mantinha os nomes de seus clientes, que inclui personalidades influentes. O presidente americano Donald Trump prometeu a apoiadores que, se fosse eleito, divulgaria os arquivos do caso. Gilmar avaliou que "negociações comerciais podem se fazer a toda hora. Mas tentar incluir o papel institucional do País e a independência do Judiciário não faz sentido algum". O decano da Corte também manifestou apoio ao colega Alexandre de Moraes, que foi alvo de sanções do governo americano pela atuação como relator no processo em que Bolsonaro é réu por tentativa de golpe de Estado.