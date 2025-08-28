AO VIVO: Milei é atacado com pedras em comício na Argentina; Bolsonaro monitorado; CPMI do INSS

Com a apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a primeira edição do programa O POVO News desta quinta-feira, 28, repercute o ataque com pedras ao presidente da Argentina, Javier Milei, e à sua equipe, nessa quarta-feira, 27, durante um comício eleitoral nos arredores de Buenos Aires. Segundo informações da imprensa argentina, pelo menos uma pessoa, o candidato do La Libertad Avanza nas eleições locais, Maximiliano Bondareko, ficou ferido. O ataque ocorreu quando a van que transportava o presidente argentino passava pelo centro do município.

De acordo com relatos, pessoas infiltradas teriam começado a arremessar pedras e outros objetos contra o veículo. A caravana foi suspensa por medida de segurança. Milei estava acompanhado também de sua irmã, Karina Milei, cujo nome está envolvido em um escândalo de corrupção na última semana. Monitoramento de Bolsonaro A edição traz, ainda, mais informações sobre o monitoramento integral do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre, no momento, prisão domiciliar. Nessa quarta-feira, 27, a Polícia Penal do Distrito Federal começou a vigilância no entorno da casa, dentro do condomínio onde mora, localizado na região do Jardim Botânico, em Brasília. A determinação do monitoramento foi decidido pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), após acatar pedido da Procuradoria-Geral da República, feito na segunda-feira, 25. Conforme decisão, a equipe policial deve ficar de prontidão. Bolsonaro é monitorado também por tornozeleira eletrônica. A necessidade de monitoramento de Bolsonaro tem sido justificada, por Moraes, pela proximidade do julgamento da trama golpista em que o ex-presidente e outros sete réus do "núcleo crucial" do plano de golpe vão começar a ser julgados na próxima terça-feira, 2 de setembro, pela 1ª do STF.

A edição repercute também os trabalhos da comissão parlamentar mista de inquérito (CPMI) do INSS, que deve colher depoimentos nesta quinta-feira, 28, incluindo um secreto. A reunião está prevista para iniciar às 9h. A comissão apura esquemas que teriam descontado, indevidamente, cerca de R$ 6,3 bilhões dos benefícios previdenciários entre 2019 e 2024.