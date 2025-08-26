Tarcísio é alçado a presidenciável em festa de partido a uma semana de julgamento de Bolsonaro

Faltando uma semana para o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por golpe de Estado no Supremo Tribunal Federal (STF), o seu aliado e governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, foi alçado a candidato a presidente da República num evento de seu partido, o Republicanos. A legenda comemorou 20 anos de idade numa festa em Brasília, na noite desta segunda-feira, 25, com suas principais lideranças. Em seu discurso, o presidente nacional, Marcos Pereira, sugeriu que Tarcísio pode ser o nome da sigla para disputar o Palácio do Planalto em 2026.

"Quem sabe se a conjuntura permitir, teremos um candidato a presidente da República. Não é, Tarcísio?", discursou em aceno ao governador, que estava na primeira fila e foi ovacionado pela plateia quando apareceu no telão. Tarcísio, por sua vez, discursou falando de temas nacionais. Do palco, ele criticou o governo Lula e fez acenos à uma eventual aprovação da anistia no Congresso, sem, no entanto, usar esse termo - ele falou em "pacificação" via Legislativo. Tarcísio fez tanto acenos ao conservadorismo, ao dizer que "família é projeto de Deus, pilar de uma sociedade sadia", quanto aos agentes do mercado financeiro. Ele disse que "um governo que gasta muito, afasta investimentos" e que "o imposto deve ser mais baixo para quem gera emprego e oportunidade, as nossas empresas". Em seguida, disse que "podemos trabalhar pela harmonia entre os Poderes, que hoje estão desequilibrados, trabalhar pelo restabelecimento do equilíbrio".