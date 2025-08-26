Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

AO VIVO: PGR recomenda policiamento em tempo integral na casa de Bolsonaro; começa CPMI do INSS

AO VIVO: PGR recomenda policiamento em tempo integral na casa de Bolsonaro; começa CPMI do INSS

A medida tem como objetivo evitar fuga e garantir o cumprimento das medidas cautelares contra Bolsonaro, réu no STF por processo da trama golpista
Autor Rogeslane Nunes
Autor
Rogeslane Nunes Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Com a apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a primeira edição do programa O POVO News desta terça-feira, 26, repercute a manifestação da Procuradoria-Geral da República (PGR) nessa segunda-feira, 25, em que se mostrou favorável ao reforço policial na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que cumpre, no momento, prisão domiciliar por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

A medida tem como objetivo evitar fuga e garantir o cumprimento das medidas cautelares contra Bolsonaro, réu no STF acusado de integrar uma trama golpista. O ex-presidente é monitorado também por tornozeleira eletrônica. 

Os trabalhos da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) começam nesta semana. O grupo de parlamentares foi criado para investigar fraudes bilionárias que prejudicaram aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).

A expectativa é de que ocorra uma reunião deliberativa sobre as normas de funcionamento da Comissão nesta terça-feira, 26, quando devem apresentar um plano de trabalho referente ao tema.

Assista ao vivo

 

 

Acompanhe

O programa O POVO News ocorre de segunda a sexta-feira em duas edições. A programação aborda as principais notícias do dia, comentadas e analisadas por especialistas.

  • Quando: Segunda a sexta-feira, às 8 horas e às 18 horas
  • Onde: Youtube, Linkedin, Facebook e TikTok do O POVO


Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

alexandre de moraes stf jair bolsonaro

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar