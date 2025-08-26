AO VIVO: PGR recomenda policiamento em tempo integral na casa de Bolsonaro; começa CPMI do INSS

Com a apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a primeira edição do programa O POVO News desta terça-feira, 26, repercute a manifestação da Procuradoria-Geral da República (PGR) nessa segunda-feira, 25, em que se mostrou favorável ao reforço policial na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que cumpre, no momento, prisão domiciliar por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A medida tem como objetivo evitar fuga e garantir o cumprimento das medidas cautelares contra Bolsonaro, réu no STF acusado de integrar uma trama golpista. O ex-presidente é monitorado também por tornozeleira eletrônica.

Os trabalhos da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) começam nesta semana. O grupo de parlamentares foi criado para investigar fraudes bilionárias que prejudicaram aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). A expectativa é de que ocorra uma reunião deliberativa sobre as normas de funcionamento da Comissão nesta terça-feira, 26, quando devem apresentar um plano de trabalho referente ao tema.