Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Diplomacia brasileira foi 'deixada de lado' na questão das tarifas, diz Tarcísio

Diplomacia brasileira foi 'deixada de lado' na questão das tarifas, diz Tarcísio

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Ao defender a negociação do governo brasileiro com o americano liderado por Donald Trump para resolver a questão do tarifaço, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse que a diplomacia brasileira, que sempre foi muito respeitada, foi "deixada de lado".

"A diplomacia brasileira sempre foi reconhecida e decidimos deixar isso de lado", disse o governador ao participar na manhã desta segunda-feira, 25, de evento do Grupo Esfera Brasil.

Para Tarcísio, a questão não é tarifa. É de investimentos. "Nos afastamos de discussões sobre a OCDE. Falta visão de futuro e liderança para tirar proveito. Pensar só em eleição gera atraso", disse o governador.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

EUA TRUMP

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar