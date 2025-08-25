Diplomacia brasileira foi 'deixada de lado' na questão das tarifas, diz Tarcísio

Ao defender a negociação do governo brasileiro com o americano liderado por Donald Trump para resolver a questão do tarifaço, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse que a diplomacia brasileira, que sempre foi muito respeitada, foi "deixada de lado".

"A diplomacia brasileira sempre foi reconhecida e decidimos deixar isso de lado", disse o governador ao participar na manhã desta segunda-feira, 25, de evento do Grupo Esfera Brasil.