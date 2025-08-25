AO VIVO: Eduardo Bolsonaro culpa Moraes por assalto à casa da mãe; Dino manda investigar emendas

Segundo publicação do deputado nas redes sociais, quando os criminosos entraram na residência, eles sabiam quem eram os membros da família e tinham conhecimento de repasses financeiros por parte do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para eles

Segundo publicação do deputado nas redes sociais, quando os criminosos entraram na residência, eles falaram que sabiam quem eram os membros da família e que tinham conhecimento de repasses financeiros por parte do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para eles.

Com a apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a primeira edição do programa O POVO News desta segunda-feira, 25, repercute a fala de Eduardo Bolsonaro (PL), que culpou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e a Polícia Federal pelo assalto na casa de sua mãe, que foi feita de refém junto com seus avós maternos nesse domingo, 24, em Resende, no Rio de Janeiro.

"Isso daí é para vocês verem a guerra que a gente está travando. Essa irresponsabilidade, no mínimo, se não, medida feita de cabeça pensada para tentar nos assassinar (...). Vocês, que dizem que só estão cumprindo ordens, vocês da Polícia Federal, vocês são os responsáveis por isso, por entrarem nessa onda desse maluco do Alexandre de Moraes", compartilhou Eduardo Bolsonaro.

O programa repercute, ainda, a decisão do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), nesse domingo, 24, em que determinou que a Polícia Federal (PF) abra inquéritos para investigar os repasses de R$ 694,7 milhões em emendas Pix sem plano de trabalho. No total, são 964 planos de trabalho de emendas entre 2020 e 2024.



Na decisão, Dino também oficiou o ministro-presidente do Tribunal de Contas da União (TCU) para que, no prazo de 10 dias úteis, seja feita a identificação dessas 964 emendas. Com as informações que devem ser apuradas, o objetivo é enviá-las às Superintendências da PF para instauração das investigações.

O ministro ainda determinou que instituições financeiras criem mecanismos para impedir que o dinheiro das emendas sejam sacados na boca do caixa, além de solicitar que sejam abertas contas específicas para receber emendas de bancada e de comissão.

