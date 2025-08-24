Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Edinho afirma que Centrão 'terá que fazer escolhas'

Edinho afirma que Centrão 'terá que fazer escolhas'

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O presidente nacional do PT, Edinho Silva, defendeu neste sábado, 23, a formação de um "amplo arco de alianças" para as eleições de 2026. Ele comentou sobre "contradições" de partidos do Centrão que possuem cargos no governo federal e disse que as lideranças desses partidos "terão que fazer escolhas".

Para Edinho, da perspectiva do Planalto, a decisão das siglas de indicar ministros foi tomada e deve ser honrada. "A contradição não está no nosso campo. Eles entraram no governo, indicaram ministérios e estamos sendo coerentes com a decisão que eles tomaram."

Para lidar com o cenário, a tática declarada é o diálogo, indicou Edinho.

Ele afirmou que o partido vai "disputar essas lideranças até o fim" e que a meta declarada é unir esforços visando à reeleição do presidente Lula em 2026.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

PT

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar