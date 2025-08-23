Moraes pede extradição de Tagliaferro, seu ex-assessor que está na Itália

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), pediu a extradição do perito computacional Eduardo Tagliaferro, que está na Itália. O requerimento do ministro foi encaminhado primeiro ao Ministério da Justiça e depois remetido ao Itamaraty para a formalização dos trâmites junto às autoridades italianas. O Estadão pediu manifestação da defesa, que não comentou a decisão até o fechamento deste texto.

Pessoas próximas ao perito estão indignadas com a perspectiva da extradição e veem a ordem de Moraes como perseguição por denúncias e críticas que Tagliaferro vem fazendo ao ministro e ao STF desde que deixou o Brasil. Em ofício sigiloso enviado ao gabinete do ministro na quinta-feira, 21, o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI), braço do Ministério da Justiça que cuida das extradições, informou que deu início aos procedimentos para localizar o perito. "Novas informações, tão logo disponíveis, serão enviadas a essa Suprema Corte", diz o documento. Tagliaferro foi assessor de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ele chefiou a Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE. Os dois romperam relações desde o vazamento de mensagens de auxiliares do ministro. A Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República (PGR) imputam ao perito a divulgação das conversas.