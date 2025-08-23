Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lula herdou Brasil em 2022 muito diferente do que em 2002, diz Haddad

Autor Agência Estado
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou em entrevista ao jornalista Luis Nassif, da TV GGN, que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, recebeu em 2022 um país em condições políticas muito distintas daquelas encontradas em seu primeiro mandato, em 2002. "Em 2002, Lula recebeu um país institucionalmente estável, um Congresso manejável, em que era possível conformar maioria com relativa facilidade", disse Haddad.

Segundo o ministro, o cenário atual é marcado pela atuação de uma oposição que, em sua avaliação, não apresenta projeto de país.

"Hoje a oposição bolsonarista não tem projeto para o país. O projeto deles é o País não andar, o país não evoluir", afirmou o ministro da Fazenda.

Haddad destacou, porém, que não vê o Congresso Nacional como um obstáculo ao governo. "Não estou aqui criticando o Congresso Nacional como instituição. Tenho até agradecido, porque, bem ou mal, as pautas estão avançando", destacou.

