Lula brinca sobre boato de ter sido substituído por clone: 'Sou o quinto'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) citou uma teoria conspiratória sobre sua saúde em discurso nesta quinta-feira, 21. Durante evento de entrega de unidades odontológicas móveis em Sorocaba (SP), fez piada sobre as fake news de que ele morreu e foi substituído por clones sucessivas vezes. "Já sou o quinto Lula", brincou. O chefe do Executivo também repetiu sua meta de viver até os 120 anos. "Deus queira que eu seja o sétimo, oitavo, décimo Lula, porque eu quero viver até os 120 anos. Dizem que o céu é muito bom. Quem quiser minha vaga, pode pedir que eu dou, porque quero viver aqui na Terra mais um pouco", afirmou.

O presidente falava sobre a importância de "separar o joio do trigo", referindo-se à mentira e à verdade, e citou o boato para exemplificar a "fábrica de mentiras" que disse existir no País. A declaração ocorre no mesmo dia em que pesquisa Genial/Quaest aponta que Lula tem vantagem sobre todos os potenciais adversários da direita em cenários de segundo turno. Contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), a vantagem é de oito pontos porcentuais. Lula costuma dizer que a participação no pleito de 2026 vai depender de suas condições de saúde. Para apoiadores no evento em Sorocaba, o petista pediu que imaginassem o incômodo da oposição se ele chegar a um quarto mandato à frente do Planalto. "Um mandato do Lula incomodou muita gente, dois mandatos incomodou muito mais, três mandatos, muito, muito mais. Imagina se tiver o quarto mandato, como é que eles vão ficar incomodados", disse Lula.