Projeto veda Lei Rouanet a quem incentiva violência contra mulher

Deputado Rodolfo Nogueira (PL-MS), autor do projeto que propõe restringir o uso da Lei Rouanet em iniciativas que envolvam violência contra mulheres / Crédito: Reprodução/Câmara dos Deputados

O deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS) apresentou projeto de lei que altera a Lei nº 8.313/1991, conhecida como Lei Rouanet, para impedir a concessão de recursos públicos a iniciativas culturais que incitem violência contra mulheres.

O texto, registrado como PL 4.027/2025, foi protocolado na Câmara na última sexta-feira, 15. A proposta estabelece, em seu segundo artigo, a proibição de incentivos a obras, produtos ou eventos que:



Promovam, incentivem ou façam apologia à violência contra mulheres

Justificativa cita dados de estupro no Brasil Na justificativa, o parlamentar citou dados recentes sobre o tema.

"O Brasil registrou 71.892 casos de estupro, o que corresponde a uma média de 196 vítimas por dia, segundo o Relatório Anual Socioeconômico da Mulher (Raseam 2025). Esses números, de extrema gravidade, evidenciam que a violência contra mulheres permanece como um dos mais persistentes e alarmantes problemas sociais do País", afirmou o deputado. "Diante de um cenário tão grave, não é admissível que o Estado permita, de forma direta ou indireta, a utilização de recursos públicos para financiar projetos, obras ou artistas que promovam, incentivem, façam apologia ou banalizem a violência contra mulheres", disse Rodolfo.

O parlamentar também destacou o princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal, como fundamento para a restrição.

