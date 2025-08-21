STJ discute se herdeiros podem acessar arquivos de quem já morreu

Julgamento inédito no STJ define quem pode acessar os bens digitais de falecidos / Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo

A herança digital e a decisão de quem pode acessar celulares, computadores e arquivos após a morte do proprietário foram tema de discussão no Supremo Tribunal de Justiça (STJ), no último dia 12. A discussão inédita debate alternativas para garantir acesso a herdeiros a determinados conteúdos, ao passo em que mantém protegida a privacidade de falecidos. Eventual decisão pode definir os rumos da herança digital no Brasil. Uma opção levantada durante a discussão visa a criação da figura de um “inventariante digital”, profissional responsável pela avaliação do conteúdo de dispositivos e bens digitais que manteria em sigilo o teor dos arquivos e que repassaria relatório a um magistrado para decisão do que poderia ou não ser repassado aos herdeiros.

A relação dos bens, como e-mails, fotos, vídeos, senhas, dados bancários, páginas em redes sociais, plataformas de streaming, contratos, criptomoedas e milhas, poderá ser analisada pelo juiz responsável e categorizadas como bens transmissíveis e intransmissíveis. Sendo considerados intransmissíveis aqueles que, se transferidos, violariam a privacidade do falecido ou de terceiros. A discussão foi iniciada com a recordação do caso de um acidente aéreo que matou o empresário Roger Agnelli, ex-presidente da Vale, sua esposa e seus dois filhos em 2016. Após a morte, a mãe da filha de Agnelli pediu autorização judicial para acessar o conteúdo do computador da filha falecida, com conteúdos afetivos e possíveis patrimônios econômicos. Regulamentação

A relatora do processo defende que a causa é muito recente no Brasil, mas ressalta que é uma situação que “acontece todos os dias” e permanece sem base legal. O cenário jurídico abrangeu apenas neste ano discussões sobre o tema e também a definição específica do que são bens digitais.