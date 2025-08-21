Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

AO VIVO: PF indicia Bolsonaro e Eduardo e Moraes dá prazo para explicação; Malafaia "emparedado"

AO VIVO: PF indicia Bolsonaro e Eduardo e Moraes dá prazo para explicação; Malafaia "emparedado"

No relatório divulgado pela PF, há o relato de que foi encontrado no celular do ex-presidente Bolsonaro uma minuta de pedido de asilo político na Argentina, indicando uma possível fuga
Autor Rogeslane Nunes
Autor
Rogeslane Nunes Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Com a apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a primeira edição do programa O POVO News desta quinta-feira, 21, repercute o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e do seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), nessa quarta-feira, 20, pela Polícia Federal (PF), devido a atuação do parlamentar nos Estados Unidos.

Eles são acusados de coação no curso de processo e abolição do Estado Democrático de Direito ao tentar interferir no julgamento da ação penal do golpe, em curso no Supremo Tribunal Federal (STF). O relatório da PF que descreve os indícios de crimes cometidos pelo ex-presidente e o filho foi enviado ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

No relatório divulgado pela PF, há o relato de que foi encontrado no celular do ex-presidente Bolsonaro uma minuta de pedido de asilo político na Argentina. Segundo entendimento dos investigadores, esse é um indício de que ele planejou uma fuga para o país vizinho.

O ministro Alexandre de Moraes deu prazo de 48 horas para a defesa do ex-presidente prestar esclarecimentos sobre os descumprimento de medidas cautelares, incluindo indícios de fuga.

Silas Malafaia

No despacho, Moraes também aplicou medidas restritivas contra o pastor Silas Malafaia, alvo de busca e apreensão, além de retenção de passaporte. O mandado contra o líder religioso foi cumprido no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, no momento em que desembarcava de uma viagem.

Malafaia está proibido de deixar o País e de manter contato com outros investigados. Um celular foi apreendido.

Assista ao vivo

 

 

Acompanhe

O programa O POVO News ocorre de segunda a sexta-feira em duas edições. A programação aborda as principais notícias do dia, comentadas e analisadas por especialistas.

  • Quando: Segunda a sexta-feira, às 8 horas e às 18 horas
  • Onde: Youtube, Linkedin, Facebook e TikTok do O POVO

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

alexandre de moraes stf jair bolsonaro

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar