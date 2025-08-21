AO VIVO: PF indicia Bolsonaro e Eduardo e Moraes dá prazo para explicação; Malafaia "emparedado"No relatório divulgado pela PF, há o relato de que foi encontrado no celular do ex-presidente Bolsonaro uma minuta de pedido de asilo político na Argentina, indicando uma possível fuga
Com a apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a primeira edição do programa O POVO News desta quinta-feira, 21, repercute o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e do seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), nessa quarta-feira, 20, pela Polícia Federal (PF), devido a atuação do parlamentar nos Estados Unidos.
Eles são acusados de coação no curso de processo e abolição do Estado Democrático de Direito ao tentar interferir no julgamento da ação penal do golpe, em curso no Supremo Tribunal Federal (STF). O relatório da PF que descreve os indícios de crimes cometidos pelo ex-presidente e o filho foi enviado ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).
No relatório divulgado pela PF, há o relato de que foi encontrado no celular do ex-presidente Bolsonaro uma minuta de pedido de asilo político na Argentina. Segundo entendimento dos investigadores, esse é um indício de que ele planejou uma fuga para o país vizinho.
O ministro Alexandre de Moraes deu prazo de 48 horas para a defesa do ex-presidente prestar esclarecimentos sobre os descumprimento de medidas cautelares, incluindo indícios de fuga.
Silas Malafaia
No despacho, Moraes também aplicou medidas restritivas contra o pastor Silas Malafaia, alvo de busca e apreensão, além de retenção de passaporte. O mandado contra o líder religioso foi cumprido no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, no momento em que desembarcava de uma viagem.
Malafaia está proibido de deixar o País e de manter contato com outros investigados. Um celular foi apreendido.
