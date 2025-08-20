Operação investiga fraude em concurso da Guarda Municipal de Icó

Operação investiga suspeita de crimes durante aplicação de concursos públicos / Crédito: Reprodução/Ministério Público do Ceará

O Ministério Público do Ceará (MPCE) deflagrou, na terça-feira, 19, uma operação que investiga crimes de associação criminosa e fraude no concurso público da Guarda Municipal de Icó – município distante cerca de 383 km da capital cearense – que teve provas em julho.

A investigação foi aberta a partir de indícios de irregularidades durante o processo seletivo. O objetivo, segundo o MP, é desarticular uma rede criminosa que atuava de forma organizada para beneficiar candidatos durante as provas.

Mandados e apreensões

Ao todo, foram cumpridos 46 mandados de busca e apreensão nos municípios de Juazeiro (BA), Petrolina (PE) e Trindade (PE). Os alvos da operação são candidatos suspeitos de se associarem de forma criminosa para fraudar concursos realizados não apenas no Ceará, mas também em Alagoas.

As medidas cautelares foram autorizadas pelo 2º Núcleo Regional de Custódia e Garantias, com sede em Iguatu, no Centro-Sul cearense. Essa unidade tem como função analisar pedidos urgentes relacionados a investigações criminais, garantindo maior agilidade na tramitação das ações.

Durante as diligências, foram apreendidos aparelhos eletrônicos, documentos e equipamentos que teriam sido utilizados no esquema de fraudes. O material será encaminhado para análise técnica, de modo a auxiliar na comprovação da participação dos envolvidos e no rastreamento da atuação da organização criminosa.

A ação foi realizada em parceria entre o Núcleo de Investigação Criminal (Nuinc) do MPCE; a 4ª Promotoria de Justiça de Icó; o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas do Ministério Público de Pernambuco (Gaeco Sertão/PE) e o Gaeco Norte/BA do MP da Bahia. O trabalho contou ainda com apoio das polícias Civil e Militar de Pernambuco e da Polícia Militar da Bahia, por meio do Comando do Policiamento Regional Norte (CPRN).