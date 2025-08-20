Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Família Bolsonaro vive 'momento difícil', diz Zema após ataques de Carlos Bolsonaro

Autor Agência Estado
O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), disse nesta quarta-feira, 20, que a família Bolsonaro vive um "momento difícil", ao comentar o post em que o vereador Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, diz que os governadores de direita se comportam como ratos.

Em postagem publicada no domingo, dia seguinte ao lançamento da pré-candidatura de Zema à presidência da República, Carlos criticou líderes da direita que querem apenas "herdar o espólio de Bolsonaro".

"Estão vivendo, a família Bolsonaro, um momento difícil, e acho que nós temos que ver todo esse tipo de declaração com um devido desconto. Eu me solidarizo com a família e vejo que mais protagonistas na direita só fortalecem a direita", comentou Zema em entrevista dada a jornalistas após participação na conferência anual do Santander.

Zema disse ter ouvido do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro a avaliação de que quanto mais protagonistas tiver, mais forte a direita vai ficar.

"Escutei isso do próprio presidente Bolsonaro, com quem eu estive há cerca de 30 dias para comunicá-lo em primeira mão do lançamento da minha pré-candidatura. Ele mesmo falou: Quanto mais candidatos a direita tiver, melhor, mais forte ela vai ficar", declarou Zema.

Segundo ele, o jantar organizado na terça-feira pelo presidente do União Brasil, Antonio Rueda, e que reuniu governadores e lideranças da centro-direita, sem representantes da família Bolsonaro, mostrou que a direita tem condição de caminhar unida.

Ao relatar as discussões que aconteceram no jantar, o governador aproveitou para reiterar críticas à política fiscal e ao excesso de gastos do governo federal.

"O que nós queremos é reduzir os danos que o Brasil tem sofrido. Então, eu mesmo propus lá, ontem, que o Congresso tenha uma ação proativa no sentido de reduzir essa gastança para que um novo presidente que venha a assumir em 2027 não tenha tanta dificuldade em fazer a sua gestão", contou Zema, acrescentando que a dívida pública se tornou incontrolável.

"Nós precisamos é ter um plano consistente de atacar essa gastança, que é o grande mal do Brasil, que faz a inflação ficar acima do que deveria e, principalmente, faz com que a taxa de juros vá lá para as alturas, freando com freio de mão o investimento", concluiu o governador.

