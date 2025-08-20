AO VIVO: Bancos perdem R$ 41 bilhões após decisão de Dino sobre Lei Magnitsky; Trump x Maduro

Bancos perdem R$ 41 bilhões após decisão de Dino sobre Lei Magnitsky / Crédito: Reprodução/O POVO News

Com a apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a primeira edição do programa O POVO News desta quarta-feira, 20, repercute a desvalorização de ações de bancos brasileiros no pregão dessa terça-feira, 19, após decisão do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), de restringir a aplicação de leis estrangeiras no Brasil. As as instituições financeiras perderem R$ 41,3 bilhões em valor de mercado. A decisão de Dino é visto como uma forma de blindar o seu colega na Corte, o ministro Alexandre de Moraes, que recebeu sanções financeiras do governo do republicano Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, por meio da Lei Magnitsky.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Sem citar a lei americana, Dino limitou a aplicação automática de normas estrangeiras no país. Uma perda de mais de R$ 41 bilhões em valor de mercado das instituições financeiras foi registrada após o movimento, segundo O Globo. Principal índice da Bolsa, o Ibovespa fechou em baixa de 2,1%, aos 133.997 pontos. A edição repercute também a escalada das tensões entre os Estados Unidos e o Venezuela. Nessa terça-feira, 19, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou que o governo dos Estados Unidos vai usar "todos os elementos do poder americano" para impedir que drogas cheguem ao país. A declaração ocorreu em meio a fala sobre a Venezuela. Sob o pretexto de combater as ameaças dos cartéis de drogas latino-americanos, os Estados Unidos estão enviando três navios contratorpedeiros com mísseis guiados Aegis para as águas ao largo da Venezuela. Leavitt não negou a movimentação da frota.