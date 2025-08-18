Mulher acusada de dopar turistas ingleses no Rio é presa

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Amanda Couto Deloca, 23 anos, estava escondida em uma casa no bairro Nova Campina, em Duque de Caxias. Mayara Ketelyn Américo da Silva e Raiane Campos de Oliveira ainda estão foragidas.

Os britânicos Mihailo Petrovic e Diego Bravo estavam em um evento na Lapa, bairro boêmio do Rio, no último dia 7, onde conheceram as três mulheres. Elas ofereceram bebidas, que tinham uma substância capaz de causar sonolência e desorientação, conhecida como "Boa Noite, Cinderela".

Na segunda-feira passada (11), a Delegacia Especial de Atendimento ao Turista (Deat) indiciou as três pelos crimes de roubo qualificado e associação criminosa, e por terem aplicado o golpe conhecido como “Boa Noite, Cinderela”, em que a vítima ingere, involuntariamente, substâncias psicoativas capazes de causar efeitos adversos para que um crime seja mais facilmente realizado. A substância é colocada no copo de bebida das vítimas, que após a ingestão perdem totalmente o controle e desmaiam em poucos minutos.

Dois dias depois, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou-as por roubo com violência, furto qualificado por fraude eletrônica e associação criminosa.