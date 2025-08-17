Lula planta uva no Alvorada e critica tarifas: 'não adianta o presidente Trump taxar'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou vídeo nas redes sociais em que planta uvas no Palácio do Alvorada, residência oficial do chefe do Executivo brasileiro. O petista utilizou a gravação, divulgada no fim da noite de sábado, 16, para enviar uma série de recados ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que impôs tarifa de 50% sobre algumas exportações brasileiras. A uva é um dos produtos atingidos pela medida. Segundo o presidente, a produção da fruta pode ser redirecionada para a merenda escolar. A gestão petista pretende comprar alimentos que seriam exportados para os EUA, mas perderam competitividade, para utilizá-los em programas sociais.

"Não adianta o presidente Trump taxar nossa uva. Se necessário, ela vai para a merenda escolar", disse o petista, ajoelhado no gramado do Alvorada e com as mãos sujas de terra. A variedade escolhida foi a uva Vitória. Lula declarou esperar que um dia Trump visite o Palácio do Alvorada e conheça o "Brasil verdadeiro", pois os brasileiros gostam de "todo mundo", incluindo os Estados Unidos e países como Rússia, China e Venezuela. "Agora, isso aqui é um exemplo. Estou plantando comida, e não plantando violência e plantando ódio. Eu espero que um dia a gente possa conversar, presidente Trump, para o senhor aprender a qualidade do povo brasileiro", disse o presidente brasileiro. Lula e Trump tem trocado provocações pela imprensa desde que o americano impôs o tarifaço ao Brasil no mês passado.