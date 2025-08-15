Julgamento de Bolsonaro e outros réus no STF é marcado; veja data

O processo foi liberado esta semana para julgamento pelo relator, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF)

O processo foi liberado na quinta-feira, 14 , para julgamento pelo relator, o ministro Alexandre de Moraes , do Supremo Tribunal Federal (STF) .

Foi marcada a data do julgamento o processo da trama golpista contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus do "núcleo crucial" do plano de golpe. O ministro Cristiano Zanin, presidente da 1ª turma, agendou a sessão para 2 de setembro. O julgamento deverá se estender por vários dias.

Os ministros estudam montar uma operação especial para o julgamento, com sessões adicionais e consecutivas ao longo do mês de setembro, como ocorreu no recebimento da denúncia. Normalmente, as turmas do STF se reúnem quinzenalmente, mas o cronograma pode ser alternado em função da pauta.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) defende a condenação dos sete réus por todos os crimes listados na denúncia - tentativa de abolição violenta do estado democrático de direito, golpe de estado, organização criminosa armada, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

Os réus terminaram de enviar os últimos argumentos na quarta-feira, 13. As defesas pediram a absolvição por questões processuais e falta de provas. Com isso, a chamada "fase de instrução" do processo foi concluída, abrindo caminho para o julgamento. Durante a instrução, testemunhas e réus foram ouvidos, inclusive em acareações para confrontar suas versões.

