STF: Pesquisa Atlas mostra avaliação de ministros; Moraes lidera

Pesquisa Atlas mostra avaliação de ministros do STF; Moraes lidera imagem positivaApesar disso, a avaliação negativa de Moraes supera numericamente a positiva; Ele fica atrás apenas de Gilmar Mendes (56%) e Barroso (53%) nesse recorte
A pesquisa Atlas/Bloomberg, divulgada na quarta-feira, 13, mostrou que Alexandre de Moraes é o ministro mais bem avaliado entre os nomes que compõem o Supremo Tribunal Federal (STF).
Moraes obteve 49% de avaliação positiva, liderando o ranking de avaliação positiva; ao passo em que 51% tem uma avaliação negativa do ministro, o que o coloca na terceira posição, numericamente, nesse recorte. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.
O decano Gilmar Mendes registrou a maior taxa de avaliação negativa, com 56%. Na avaliação positiva, ele registrou 29% e outros 32% não souberam responder.
Aos entrevistados foi perguntado: “Você tem uma imagem positiva ou negativa desses ministros do STF?”.
O atual presidente do STF, Luís Roberto Barroso, ficou atrás apenas de Mendes na avaliação negativa, com 53%. Na avaliação positiva, registrou 36%, enquanto 11% não souberam responder.
Edson Fachin, eleito novo presidente do Supremo, obteve 32% de avaliação positiva, 48% de negativa e 20% de entrevistados não souberam opinar.
Já Cármen Lúcia e Flávio Dino ficaram empatados na segunda posição da avaliação positiva, com 46% cada. Na negativa, a ministra marcou 49%, e 5% não souberam responder, enquanto Dino teve 50% de avaliação negativa e 4% de entrevistados que ficaram na indefinição.
Nunes Marques registrou o maior percentual de pessoas que não souberam avaliá-lo, com 32% das respostas. De imagem positiva, ele obteve 25% e 44% de avaliação negativa.
Veja percentual de cada ministro do STF
Alexandre de Moraes
- Positiva: 49%
- Negativa: 51%
Cármen Lúcia
- Positiva: 46%
- Negativa: 49%
- Não sei: 5%
Flávio Dino
- Positiva: 46%
- Negativa: 50%
- Não sei: 4%
Cristiano Zanin
- Positiva: 41%
- Negativa: 48%
- Não sei: 11%
André Mendonça
- Positiva: 37%
- Negativa: 40%
- Não sei: 23%
Luís Roberto Barroso
- Positiva: 36%
- Negativa: 53%
- Não sei: 11%
Edson Fachin
- Positiva: 32%
- Negativa: 48%
- Não sei: 20%
Luiz Fux
- Positiva: 31%
- Negativa: 46%
- Não sei: 24%
Dias Toffoli
- Positiva: 30%
- Negativa: 50%
- Não sei: 20%
Gilmar Mendes
- Positiva: 29%
- Negativa: 56%
- Não sei: 15%
Nunes Marques
- Positiva: 25%
- Negativa: 44%
- Não sei: 32%
O levantamento contou as respostas de 2.447 pessoas entre os dias 3 e 8 de agosto, por meio de recrutamento digital aleatório, utilizando a metodologia Atlas RDR. O nível de confiança é de 95%, com margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.