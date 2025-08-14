STF: Pesquisa Atlas mostra avaliação de ministros; Moraes lidera

Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) / Crédito: Antonio Augusto/STF

A pesquisa Atlas/Bloomberg, divulgada na quarta-feira, 13, mostrou que Alexandre de Moraes é o ministro mais bem avaliado entre os nomes que compõem o Supremo Tribunal Federal (STF). Moraes obteve 49% de avaliação positiva, liderando o ranking de avaliação positiva; ao passo em que 51% tem uma avaliação negativa do ministro, o que o coloca na terceira posição, numericamente, nesse recorte. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Edson Fachin, eleito novo presidente do Supremo, obteve 32% de avaliação positiva, 48% de negativa e 20% de entrevistados não souberam opinar. Já Cármen Lúcia e Flávio Dino ficaram empatados na segunda posição da avaliação positiva, com 46% cada. Na negativa, a ministra marcou 49%, e 5% não souberam responder, enquanto Dino teve 50% de avaliação negativa e 4% de entrevistados que ficaram na indefinição. Nunes Marques registrou o maior percentual de pessoas que não souberam avaliá-lo, com 32% das respostas. De imagem positiva, ele obteve 25% e 44% de avaliação negativa.