STF: Pesquisa Atlas mostra avaliação de ministros; Moraes lidera

Pesquisa Atlas mostra avaliação de ministros do STF; Moraes lidera imagem positiva

Apesar disso, a avaliação negativa de Moraes supera numericamente a positiva; Ele fica atrás apenas de Gilmar Mendes (56%) e Barroso (53%) nesse recorte
Autor Thays Maria Salles
Autor
Thays Maria Salles Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A pesquisa Atlas/Bloomberg, divulgada na quarta-feira, 13, mostrou que Alexandre de Moraes é o ministro mais bem avaliado entre os nomes que compõem o Supremo Tribunal Federal (STF).

Moraes obteve 49% de avaliação positiva, liderando o ranking de avaliação positiva; ao passo em que 51% tem uma avaliação negativa do ministro, o que o coloca na terceira posição, numericamente, nesse recorte. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Leia mais

O decano Gilmar Mendes registrou a maior taxa de avaliação negativa, com 56%. Na avaliação positiva, ele registrou 29% e outros 32% não souberam responder.

Aos entrevistados foi perguntado: “Você tem uma imagem positiva ou negativa desses ministros do STF?”.

O atual presidente do STF, Luís Roberto Barroso, ficou atrás apenas de Mendes na avaliação negativa, com 53%. Na avaliação positiva, registrou 36%, enquanto 11% não souberam responder.

Edson Fachin, eleito novo presidente do Supremo, obteve 32% de avaliação positiva, 48% de negativa e 20% de entrevistados não souberam opinar.

Já Cármen Lúcia e Flávio Dino ficaram empatados na segunda posição da avaliação positiva, com 46% cada. Na negativa, a ministra marcou 49%, e 5% não souberam responder, enquanto Dino teve 50% de avaliação negativa e 4% de entrevistados que ficaram na indefinição.

Nunes Marques registrou o maior percentual de pessoas que não souberam avaliá-lo, com 32% das respostas. De imagem positiva, ele obteve 25% e 44% de avaliação negativa.

Veja percentual de cada ministro do STF

Alexandre de Moraes

  • Positiva: 49%
  • Negativa: 51%

Cármen Lúcia

  • Positiva: 46%
  • Negativa: 49%
  • Não sei: 5%

Flávio Dino

  • Positiva: 46%
  • Negativa: 50%
  • Não sei: 4%

Cristiano Zanin

  • Positiva: 41%
  • Negativa: 48%
  • Não sei: 11%

André Mendonça

  • Positiva: 37%
  • Negativa: 40%
  • Não sei: 23%

Luís Roberto Barroso

  • Positiva: 36%
  • Negativa: 53%
  • Não sei: 11%

Edson Fachin

  • Positiva: 32%
  • Negativa: 48%
  • Não sei: 20%

Luiz Fux

  • Positiva: 31%
  • Negativa: 46%
  • Não sei: 24%

Dias Toffoli

  • Positiva: 30%
  • Negativa: 50%
  • Não sei: 20%

Gilmar Mendes

  • Positiva: 29%
  • Negativa: 56%
  • Não sei: 15%

Nunes Marques

  • Positiva: 25%
  • Negativa: 44%
  • Não sei: 32%

O levantamento contou as respostas de 2.447 pessoas entre os dias 3 e 8 de agosto, por meio de recrutamento digital aleatório, utilizando a metodologia Atlas RDR. O nível de confiança é de 95%, com margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Tags

STF Alexandre de Moraes

