52,1% são contra prisão domiciliar de Bolsonaro e 51,2% rejeitam anistia, mostra pesquisa

A pesquisa também aponta que 50,1% discordam de inelegibilidade de Bolsonaro e 49,5% concordam. Conforme 50%, Bolsonaro não foi responsável pelo 8 de janeiro; 48,8% dizem que foi.

Pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada nesta quinta-feira, 14, aponta que 52,1% são contra prisão do ex-presidente da República Jair Bolsonaro e 47% são a favor. A previsão é que o julgamento corra entre o fim de agosto e o início de setembro no Supremo Tribunal Federal (STF). A Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu a condenação de Bolsonaro, entre outras acusações, por tentativa de golpe de Estado.

A Atlas/Bloomberg diz que 45,4% consideram que o Brasil vive sob ditadura do Judiciário; 43,3% não concordam e 11,2% dizem que não há ditadura do Judiciário, mas que muitos juízes cometem abusos e ultrapassam suas atribuições.

Segundo o levantamento, porém, 51,2% são contra anistia "ampla, geral e irrestrita" a líderes políticos e manifestantes investigados e condenados por tentativa de golpe de Estado e invasão do Congresso, do Planalto e do STF em 8 de janeiro de 2023. Já 46,9% apoiam a anistia.

O levantamento diz que 83,3% discordam da ação dos manifestantes em 8 de janeiro 2023 e 8,4% concordam. Segundo a sondagem, porém, 51,1% acham que as punições pelo 8 de janeiro foram exageradas. Para 35,3%, foram adequadas.

Ainda 52,1% discordam das condenações pelo 8 de janeiro no STF; 45,5% concordam.