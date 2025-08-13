Nova Russas: Prefeitura é alvo de operação do Ministério Público

Imagem de apoio ilustrativo. Fachada do MPCE / Crédito: MPCE/divulgação

A Prefeitura de Nova Russas, município distante 302 quilômetros de Fortaleza, foi alvo de operação do Ministério Público do Ceará (MPCE) nesta quarta-feira, 13. A iniciativa ocorreu no âmbito de uma Ação Civil de improbidade administrativa. Entre os citados, está um secretário municipal.