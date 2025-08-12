Trump cita Brasília como capital violenta ao falar sobre taxa de homicídios em Washington

Trump cita Brasília ao divulgar plano para a segurança de Washington D.C. / Crédito: Reprodução/Youtube The White House

O presidente dos Estados Unidos, o republicano Donald Trump, anunciou na segunda-feira, 11, intervenção federal na segurança de Washington D.C. Na ocasião, Trump citou Brasília ao falar sobre a taxa de homicídios em cidades ao redor do mundo em uma comparação com os dados da capital norte-americana. Em coletiva de imprensa realizada na Casa Branca, Trump divulgou que a taxa de homicídios de Washington é, atualmente, maior do que a de alguns dos lugares que se ouve falar como “os piores” do planeta, segundo ele.

O republicano expôs dados em um gráfico que indicavam, supostamente, as taxas de homicídios em cidades ao redor do mundo. Na exposição, Washington aparecia em primeiro lugar, com uma proporção de 41 homicídios para cada 100 mil habitantes.

Ainda na apresentação dos dados, Trump mostrou estatísticas de cidades como Lima, no Peru, que aparece com 7 homicídios a cada 100 mil habitantes; Bogotá, na Colômbia, com 11, na mesma proporção; Cidade do México, no México, com 8; e também Brasília, com 13 homicídios a cada 100 mil. Mais tarde, as informações sobre Washington foram corrigidas em uma publicação nas redes oficiais da Casa Branca. Nela, a capital dos EUA aparece com uma taxa de 27,54% de homicídios, menor do que a apresentada por Trump. Os dados foram expostos durante coletiva em que o presidente norte-americano colocou a capital sob "controle federal direto" por conta da "alta criminalidade". Trump declarou emergência pública de segurança na capital dos EUA. A operação deve focar no combate a gangues, traficantes de drogas e redes criminosas que operam na cidade.

Distrito Federal tem menor taxa em 48 anos

Citada por Trump como um dos piores lugares do planeta em termos estatísticos sobre o número de homicídios, Brasília teve, em 2024, a menor taxa de homicídios dos últimos 48 anos. O balanço foi divulgado pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) no início deste ano. Os dados da pasta apontam que, no ano passado, foram registrados 6,8 homicídios por grupo de 100 mil habitantes, índice mais baixo desde 1977, que teve 14 a cada 100 mil. Assim, essa é a menor taxa desse tipo de crime, em 48 anos. Mostrada por Trump como exemplo de "capital violenta", Brasília, na verdade, apresenta taxa de homicídios menor que Washington. As estatísticas são feitas pela metodologia que correlaciona o número de vítimas à população, oferecendo uma avaliação mais precisa e regionalizada dos níveis de violência.