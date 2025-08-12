Bolsonaro tem crises de soluço e pede para deixar prisão domiciliar para fazer exames

Jair Bolsonaro é réu no STF por tentativa de golpe de Estado / Crédito: Evaristo Sá / AFP

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) comunicou ao Supremo Tribunal Federal (STF), nesta terça-feira, 12, que ele precisa realizar novos exames para reavaliar sintomas de refluxo e crises persistentes de soluço. No pedido encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes, os advogados solicitaram que Bolsonaro possa deixar a prisão domiciliar no próximo sábado, 16, para passar por uma bateria de avaliações médicas com duração estimada entre seis e oito horas.