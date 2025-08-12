Bolsonaro tem crises de soluço e pede para deixar prisão domiciliar para fazer exames

Bolsonaro tem crises de soluço e pede para deixar prisão domiciliar para fazer examesDefesa solicitou ao STF que ele seja autorizado a sair no sábado, 16, para procedimentos que podem durar até oito horas
A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) comunicou ao Supremo Tribunal Federal (STF), nesta terça-feira, 12, que ele precisa realizar novos exames para reavaliar sintomas de refluxo e crises persistentes de soluço.
No pedido encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes, os advogados solicitaram que Bolsonaro possa deixar a prisão domiciliar no próximo sábado, 16, para passar por uma bateria de avaliações médicas com duração estimada entre seis e oito horas.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
Entre os procedimentos recomendados pela equipe que acompanham Bolsonaro estão coleta de sangue e urina, endoscopia e tomografia. Segundo a defesa, os resultados poderão gerar necessidade de exames complementares ou ajustes no tratamento.
Leia mais
A solicitação, de acordo com os advogados, é motivada pelo acompanhamento do tratamento já em andamento e pela necessidade de verificar as condições atuais de saúde do ex-presidente.
Bolsonaro está em prisão domiciliar por determinação de Moraes, que apontou descumprimento de restrições impostas pelo STF. Na decisão, o ministro afirmou que o ex-presidente utilizou redes sociais de aliados — incluindo seus três filhos parlamentares — para divulgar mensagens que incentivavam ataques ao Supremo e apoiavam intervenção estrangeira no Poder Judiciário.
Para Moraes, mesmo sem usar diretamente seus perfis, Bolsonaro agiu de forma deliberada para burlar a proibição imposta anteriormente.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente