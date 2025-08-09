Alexandre Kalil é condenado a perda dos direitos políticos por 5 anos

O ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), foi condenado nesta quinta-feira, 7, à perda dos direitos políticos por cinco anos numa ação de improbidade administrativa. O juiz Danilo Couto Lobato Bicalho, da 3ª Vara de Feitos da Fazenda Pública Municipal de Belo Horizonte, entendeu que Kalil e a Associação Comunitária do Bairro Mangabeiras III descumpriram determinação judicial ao bloquear com cancelas e barreiras o acesso a vias de um condomínio de luxo na capital mineira. Cabe recurso.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O caso se refere ao período da gestão de Kalil à frente da prefeitura (2017-2022). O ex-prefeito e a associação foram condenados a pagar R$ 100 mil em danos morais coletivos ao Fundo Especial do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (Funemp). A condenação decorre de um inquérito civil aberto pelo Ministério Público em 2020 para investigar o fechamento irregular de vias públicas e a apropriação da praça Sebastião Paes de Almeida pela associação que viria a se tornar ré. A associação, presidida por Andréa Machado de Araújo, alegou que uma portaria publicada pela gestão Kalil autorizava aquele uso das vias. Ainda que a permissão tenha sido revogada meses depois, o MP alegou, em dezembro de 2021, que, "sem justificativa, passados mais de um ano do trânsito em julgado da decisão, os obstáculos arquitetônicos não foram demolidos, e a integração do Clube dos Caçadores com a malha urbana municipal não foi concretizada". Para a promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo, a conduta dolosa dos réus privou as pessoas de usar os bens patrimoniais públicos, "o que se traduz em lesão ao erário no sentido de perda de um bem de valor inestimável para a população".