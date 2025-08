Criminalista vê fundamentos jurídicos na prisão de Bolsonaro, mas questiona provas

“Do ponto de vista jurídico, a decretação de medida cautelar de prisão em razão do descumprimento de medida cautelar diversa da prisão foi correta ”, elucida Zamboni, em publicação feita nesta terça-feira, 5, nas redes sociais. “Entretanto, quanto à efetiva ocorrência do descumprimento, em minha opinião, não".

A prisão domiciliar de Jair Bolsonaro (PL), determinada pelo ministro Alexandre de Moraes , do Supremo Tribunal Federal (STF), tem fundamento jurídico, mas não apresenta elementos "inequívocos" que justifiquem a medida com base nas informações tornadas públicas até o momento. Isso é o que interpreta Alexandre Zamboni , professor e mestre em Direito Criminal.

Ao O POVO, Zamboni explicou que o descumprimento só poderia ser considerado inequívoco caso o próprio Bolsonaro tivesse feito publicações nas redes sociais, ou se houvesse prova irrefutável de que postagens feitas por terceiros ocorreram por ordem direta do ex-mandatário.

A principal justificativa para a prisão, segundo a decisão do ministro, foi o descumprimento da medida cautelar que proibia o ex-presidente de utilizar redes sociais. Moraes argumenta que Bolsonaro teria usado terceiros, como filhos e apoiadores, para continuar se manifestando publicamente de forma indireta.

Moraes também apontou a existência de "material pré-fabricado" para ser divulgado após as manifestações públicas, com o objetivo de manter mensagens ilícitas nas redes sociais, mesmo com a proibição.